Белые медведи «осадили» целый поселок на Чукотке
Экологи объясняют, что диких зверей к людям пригнал голод.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Деминов WWF России
В настоящей осаде оказались жители одного из поселков на Чукотке. Их населенный пункт окружили около 50 белых медведей. Экологи объясняют, что диких зверей к людям пригнал голод.
Вокруг поселка выставлены специальные патрули, которые не подпускают хищников к домам местных жителей. В поселке отменили все массовые мероприятия, детей в школу возят на автобусе.
Из-за аномально-теплой погоды лед на берегу Чукотского моря слишком тонкий, поэтому медведи не могут покинуть материк и уйти охотиться на тюленей и морских зайцев, сообщают специалисты.
Ранее сообщалось о медведе, который разгуливал в центре города Аша Челябинской области. Охотники предположили, что зверя потревожили браконьеры, поэтому он и оказался в людом месте.