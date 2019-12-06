Белые медведи «осадили» целый поселок на Чукотке

В настоящей осаде оказались жители одного из поселков на Чукотке. Их населенный пункт окружили около 50 белых медведей. Экологи объясняют, что диких зверей к людям пригнал голод.

Вокруг поселка выставлены специальные патрули, которые не подпускают хищников к домам местных жителей. В поселке отменили все массовые мероприятия, детей в школу возят на автобусе.

Из-за аномально-теплой погоды лед на берегу Чукотского моря слишком тонкий, поэтому медведи не могут покинуть материк и уйти охотиться на тюленей и морских зайцев, сообщают специалисты.

Ранее сообщалось о медведе, который разгуливал в центре города Аша Челябинской области. Охотники предположили, что зверя потревожили браконьеры, поэтому он и оказался в людом месте.