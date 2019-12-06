В США умер беглый майор КГБ СССР Виктор Шеймов

В США умер бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов, который бежал за океан в 1980 году. Экс-разведчику было 73 года. Шеймов ушел из жизни после продолжительной болезни легких, в больнице города Вены в штате Вирджиния еще 18 октября, но The Washington Post сообщила об этом только сейчас.

До своего побега, Виктор Шеймов работал в восьмом управлении Комитета госбезопасности, которое курировало вопросы связи и шифрования. В 1980 году, бывшего сотрудника КГБ вместе с семьей, из Москвы вывезли агенты Центрального разведывательного управления США. Длительное время семейная чета Шеймовых числилась пропавшими без вести.

О том, что майор перебежчик и может скрываться на территории Соединенных Штатов стало известно лишь пять лет спустя, а достоверные факты Москва получила только в 1988 году.

Американские средства массовой информации начали писать о Шеймове только после 1990 года.