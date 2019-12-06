Композитор Раймонд Паулс назвал навязчивой российскую публику

Композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику «навязчивой». Об этом он заявил в интервью изданию Apollo.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера», - заявил он.

В то же время, Паулс отметил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Но известность иногда мешает, признался он.

«Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно», - добавил композитор.

Он также вспомнил, что в годы дефицита именно благодаря популярности и билетам на концерт мог получить «коробку с конфетами или кусок колбасы», когда продавцы узнавали его.