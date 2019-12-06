Россияне назвали «героев своего времени»

Более 30% россиян считают порядочных, справедливых и честных людей «героями своего времени». Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

В частности, за подобный вариант ответа проголосовали 36% опрошенных. Еще 19% назвали героями доброжелательных, вежливых и человечных, а еще 18% - активных, инициативных и образованных.

Храбрость и мужество присущи героям времени по мнению 13% участников опроса. Еще по 10% получили люди неравнодушные и заботливые. 31% опрошенных затруднились выбрать какие-либо определенные качества, а 9% назвали героями времени патриотов.

Опрос был проведен 4 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек от 18 лет.