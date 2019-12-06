Участник акции 27 июля Никита Чирцов приговорен к году колонии общего режима

Двадцатидвухлетний уроженец Пермского края Никита Чирцов приговорен к году лишения свободы за применение насилия к представителю власти во время несогласованной акции протеста, которая произошла 27 июля в Москве.

В приговоре судьи уточняется, что Чирцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

«Назначить Чирцову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

По данным следствия, Чирцов толкнул полицейского в область грудной клетки и плеча в Столешниковом переулке столицы 27 июля. В результате правоохранитель испытал боль.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Чирцова к 3,5 годам колонии общего режима. В свою очередь, защита настаивала на оправдании молодого человека ввиду отсутствия в его действиях состава вмененного преступления. Потерпевший же оставил приговор на усмотрение суда.