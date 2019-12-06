В федерации опровергли информацию, что травмированная в Риге гимнастка осталась без помощи

Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) назвала ложью высказывания представителей Евгении Асоновой, которая покалечилась на международных соревнованиях в Риге.

«Организаторами турнира IAAA, совместно с Российской федерацией воздушной атлетики, 1 декабря 2019 года был заключен и подписан трехсторонний договор между реабилитационным центром, Евгенией Асоновой и ФВАР о том что федерация гарантирует оплату услуг по реабилитации Евгении в размере 239 800 руб», - говорится в официальном заявлении федерации во «ВКонтакте».

Напомним, российская гимнастка Евгения Асонова при выполнении упражнения сорвалась вместе со снарядом с высоты восьми метров. У девушки диагностировали перелом двух позвонков и повреждение спинного мозга. Сообщалось, что спортсменка была прооперирована, но организаторы турнира отказались платить за ее реабилитацию.

В заявлении федерации уточняется, что в Латвии для транспортировки спортсменки в Россию была оказана визовая поддержка. Кроме того Евгению устроили в московский реабилитационный центр имени Сеченова, где она сейчас и находится.

«Поэтому заявления “представителей” Евгении об отсутствии помощи или поддержки в лечении, которые тиражируются СМИ являются - ложью», - говорится в заявлении.

На сегодняшний день состояние Евгении Асоновой значительно улучшилось, появилась чувствительность в обеих ногах, сообщила федерация, ссылаясь на информацию врачей реабилитационного центра.