Суд оштрафовал ударившего кинолога Павла Новикова

Тверской суд Москвы в пятницу, 6 декабря, признал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова виновным в применении насилия к правоохранителю.

По данным следствия, злоумышленник дважды ударил кинолога по голове и руке бутылкой с водой, отчего полицейский «испытал физическую боль».

«Признать Новикова виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья" – прим. ред.). Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда», - сказала судья.

Ранее прокурор просил для злоумышленника три года колонии общего режима. Новиков полностью признал свою вину. Судья определила сумму штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет колонии.