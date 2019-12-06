Следствие предъявило экс-главе Щелковского района обвинение во взяточничестве

Бывшему главе Щелковского района Московской области Алексею Валову предъявлено обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что экс-чиновник получил дорогостоящий автомобиль иностранного производства стоимость в 6 миллионов рублей.

«По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 240 тысяч рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас бывший глава района задержан, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По месту жительства мужчины проводятся обыски.

Сотрудники ФСБ и СК России проверяют бывшего чиновника на причастность к другим противоправным действиям и коррупционным преступлениям. Сегодня по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.