Суд вынес приговор студенту Егору Жукову

Кунцевский суд Москвы сегодня, 6 декабря, вынес приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube. Блогер приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Более того, суд лишил Жукова права использовать Интернет в течение двух лет.

«Назначить наказание: три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети два года», - цитирует судью РИА Новости.

Сам Жуков свою вину не признал.

В среду, 4 декабря, в ходе прения сторон прокурор просил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Егор Жуков является студентом четвертого курса факультета социальных наук. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков, которые произошли 27 июля в Москве.

Позже преследование по данному делу было прекращено. Студенту было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах, которые Жуков публиковал на своем YouTube-канале.

Росфинмониторинг ранее внес студента в перечень экстремистов и террористов. Как уточняется на сайте службы, Жуков попал в перечень физических лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».