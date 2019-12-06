Группа пожарных машин скопилась у здания «Гознака» в Москве: видео
В типографии отметили, что, возможно, задымление случилось у одного из арендаторов здания, однако в самом «Гознаке» все спокойно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Сразу несколько пожарных машин остановились у здания «Гознака» на проспекте Мира, 105, в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».
На ролике видно, что спецтехника припаркована вдоль всего здания. Однако никакого видимого задымления нет.
Как отметили в «Гознаке», в самой типографии ничего не произошло. Тем не менее, не исключено, что могла сработать пожарная тревога у кого-либо из арендаторов, занимающих площадь в этом здании.
К настоящему времени спецтехника уже покинула место происшествия.