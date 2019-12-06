Группа пожарных машин скопилась у здания «Гознака» в Москве: видео

Сразу несколько пожарных машин остановились у здания «Гознака» на проспекте Мира, 105, в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».

На ролике видно, что спецтехника припаркована вдоль всего здания. Однако никакого видимого задымления нет.

Как отметили в «Гознаке», в самой типографии ничего не произошло. Тем не менее, не исключено, что могла сработать пожарная тревога у кого-либо из арендаторов, занимающих площадь в этом здании.

К настоящему времени спецтехника уже покинула место происшествия.