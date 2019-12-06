Посольство РФ прокомментировало ситуацию с задержанным судном в Сингапуре

Посольство РФ в Сингапуре оказывает содействие членам экипажа российского судна «Севастополь», которое власти страны задержали за долги и планируют добиться через суд его продажи.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», - сказал представитель дипмиссии Сергей Новосельцев.

По информации компании-судовладельца «Гудзон», в порту Сингапура у судна сломались вспомогательные двигатели. Ремонтные компании отказались чинить корабль или выставляли огромный счет, так как «Севастополь» находится под санкциями. Минфин США считает, что судно якобы принимало участие в транспортировке в Северную Корею очищенных нефтепродуктов. Компания-судовладелец все обвинения опровергает.

За стоянку у судна образовался долг. Власти Сингапура его арестовали. Теперь «Севастополь» не может выйти из порта. На его борту находятся 12 членов экипажа.

«Находимся в тесном контакте с руководством компании “Гудзон” и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации», - сказал дипломат.

Новосельцев уточнил, что судовладелец в рамках наложенного на судно иска обязан согласовывать любые действия в отношении «Севастополя» с представителями сингапурской службы судебных исполнителей.