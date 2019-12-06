«Дорога памяти»: почему наркому Устинову нельзя было подходить к мотоциклу

В специальном проекте «Дорога памяти» телеканала «Звезда» о фронтовиках вспоминают их потомки. Сергей Устинов, внук знаменитого наркома Дмитрия Федоровича Устинова, вспомнил, как его дед, после перелома ноги, получил в личное пользование служебный автомобиль. Распоряжение об этом отдал лично Иосиф Сталин, который запретил наркому садиться на руль мотоцикла после этого случая.

«Это произошло между 1942-1943 годами. Мой дедушка Дмитрий Федорович Устинов был молодым наркомом обороны и как любой молодой человек любил погонять на мотоцикле. В свое свободное время он перемещался на нем по Подмосковью и иногда ездил на работу в Москву. Однажды он упал и сломал себе ногу. Был очередной вызов в наркомат, где присутствовали высокие лица, в том числе товарищ Сталин. Он сказал: «Знаете товарищи, наш нарком Дмитрий Федорович Устинов сломал себе ногу. Что такое сломанная нога у наркома? Это повреждение государственного имущества».

В этот момент все замолчали, ведь дальше события могли развиваться как угодно, в неблагоприятную сторону в том числе. Однако, после этого Иосиф Виссарионович сказал: «Дмитрий Федорович, я вам запрещаю кататься на мотоцикле, вам будет выделена персональная машина». С тех пор он ездил на автомобиле, но иногда катался на мотоцикле», - рассказал внук маршала Советского Союза.