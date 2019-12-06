Маршрутка с пассажирами протаранила остановку в Челябинске: видео

Водитель маршрутного такси протаранил остановку с людьми в Челябинске. ДТП произошло на пересечении улицы Российская и проспекта Победы в пятницу, 6 декабря.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и повредил ограждение, совершив наезд на пешехода.

«В результате происшествия мужчина-пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение.», - говорится в сообщении.

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Известно, что авария случилась в 09:15 по местному времени (07:15 по Москве).

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. В салоне общественного транспорта, протаранившего остановку, находились пассажиры.

Кадры происшествия были опубликованы в социальной сети. На ролике видно, что маршрутка на скорости пытается вписаться в поворот, однако едет прямо на людей на остановке.