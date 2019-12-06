Вопрос обороны или предмет торга: когда в НАТО создадут «единую европейскую армию»

Дискуссии о создании единой европейской армии являются неким способом борьбы за судьбу НАТО. И цель этих обсуждений – выторговать себе лучшие условия нахождения в альянсе и как можно меньше средств вкладывать в общий проект. Такое мнение в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда» высказал первый заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Отвечая на вопрос о реалистичности идеи создания европейской армии, он отметил, что страны Европы своими дискуссиями пытаются заставить США успокоиться и убедить в том, что от ЕС не надо требовать слишком больших расходов.

«У Европы якобы есть другой шанс, альтернативный вариант создания собственных вооруженных сил и обеспечения безопасности за счет этого. У США на сегодняшний день слишком много инструментов влияния на внутриевропейскую политику, на европейскую политику на национальном уровне. В Германии, во Франции, в других странах, конечно, они будут задействовать активно этот ресурс для того, чтобы идея создания общеевропейских вооруженных сил не овладела массами и не стала реальностью», - заявил депутат.

Новиков отметил – если линия Трампа будет продолжена в последующий президентский срок, то для НАТО это станет очень серьезным испытанием. Кроме того, как подчеркнул политик, бывает так, что идеи, высказанные сгоряча, затем обретают новую силу и новую реальность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО и заявил, что Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.