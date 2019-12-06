Небензя в шутку пожаловался Трампу на отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время посещения Белого дома в Вашингтоне пошутил на тему отсутствия в нем «российской комнаты».

«Мы видели “китайскую комнату”, но не видели “российскую комнату”. Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», - шутливо посетовал Небензя перед началом ежегодного обеда с участием постпредов при Совбезе ООН.

Присутствующий во время тура президент США Дональд Трамп не растерялся и пообещал позаботиться об этом. В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь отметил, что убранство «китайской комнаты» ему понравилось.

Ранее Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН. Он объяснил мировому сообществу смысл важнейших положений меморандума, который заключили 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил Небензя, поддерживать мир в регионе сирийское правительство и Анкара должны сообща и с учетом интересов друг друга.