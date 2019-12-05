В Красноярске нетрезвый водитель протащил инспектора ДПС по снегу: видео

В Красноярске нетрезвая женщина, находясь за рулем автомобиля, протащила по дороге инспектора ДПС, остановившего машину для проверки. Кадры инцидента попали в Сеть.

Как уточняется в паблике «ЧП Красноярск», происшествие случилось утром 5 декабря. На улице Пограничников сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Subaru Forester для проверки. Однако в салоне оказалась нетрезвая 20-летняя женщина. Вместо того, чтобы выйти из автомобиля, она опустила стекло. Когда сотрудник ДПС приблизился к ней и попросил предъявить документы, женщина подняла стекло, зажав при этом руку инспектора, и поехала.

В результате полицейский поневоле пробежал рядом с машиной около 300 метров. После этого девушка остановилась и заявила, что отказывается от освидетельствования на алкогольное опьянения.

На кадрах видно последствия инцидента, когда нетрезвая водитель все же была остановлена. По неизвестной причине, девушка стоит на снегу без обуви. На вопросы автора ролика она отвечает в агрессивной форме.

В настоящее время в ГИБДД решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.