Организаторы турнира в Риге отказывают платить за реабилитацию травмированной россиянки

Организаторы международного турнира по воздушной гимнастике в Риге отказываются оплачивать реабилитацию российской спортсменки, которая получила на соревнованиях тяжелые травмы.

Россиянка Евгения Асонова сорвалась с высоты восьми метров во время выступления. Она выполняла программу на снаряде «Воздушное полотно» в рамках соревнований 2-nd International Air Athletics Championship. Во время исполнения элемента «Скольжение» снаряд сорвался с крепления, и гимнастка упала вместе с ним на маты.

После произошедшего у Евгении Асоновой диагностировали перелом двух позвонков и повреждение спинного мозга. В Риге гимнастку прооперировали. Страховая компания оплатила ее транспортировку в Москву, но не хочет платить за реабилитацию. При этом девушке, возможно, придется восстанавливаться несколько месяцев, также могут потребоваться дорогостоящие процедуры.