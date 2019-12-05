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Организаторы турнира в Риге отказывают платить за реабилитацию травмированной россиянки

Тамара Астапенкова
09:46 05.12.2019
Девушка во время выступления сорвалась вместе со снарядом с восьмиметровой высоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Организаторы международного турнира по воздушной гимнастике в Риге отказываются оплачивать реабилитацию российской спортсменки, которая получила на соревнованиях тяжелые травмы.

Россиянка Евгения Асонова сорвалась с высоты восьми метров во время выступления. Она выполняла программу на снаряде «Воздушное полотно» в рамках соревнований 2-nd International Air Athletics Championship. Во время исполнения элемента «Скольжение» снаряд сорвался с крепления, и гимнастка упала вместе с ним на маты.

После произошедшего у Евгении Асоновой диагностировали перелом двух позвонков и повреждение спинного мозга. В Риге гимнастку прооперировали. Страховая компания оплатила ее транспортировку в Москву, но не хочет платить за реабилитацию. При этом девушке, возможно, придется восстанавливаться несколько месяцев, также могут потребоваться дорогостоящие процедуры.

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