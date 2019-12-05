СК РФ проводит проверку по делу о пьяном водителе школьного автобуса под Омском

В Омской области следователями выясняются все обстоятельства скандала, связанного с водителем школьного автобуса, который сел за руль в нетрезвом состоянии.

Напомним, 2 декабря на трассе Харламово-Таврическое около девяти часов утра был остановлен автобус, который вез школьников на олимпиаду. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При медосвидетельствовании алкотестер показал наличие 0,219 мг/л паров алкоголя. После этого 52-летний мужчина был отстранен от работы, а детей пересадили на другое транспортное средство.

В ходе доследственной проверки сотрудники регионального СК РФ выясняют, почему на предрейсовом медицинском осмотре у водителя не были обнаружены признаки алкогольного опьянения и соблюдаются ли автоперевозчиком правила обеспечения безопасности при перевозках.