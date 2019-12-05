Сухоруков объяснил невозможность съемок продолжения «Брата»

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему продолжение любимой многими дилогии «Брат» невозможно. В интервью радио Sputnik он отметил, что причина в смерти Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова.

По словам Сухорукова, разговоры о том, что снимать продолжение «Брата» не получится, появились еще в 2002 году: в сентябре того года произошла трагедия на Кармадонском ущелье, где погиб Сергей Бодров-младший.

Актер признался, что предлагал «воскресить» исполнителя роли Данилы Багрова с помощью цифровой копии, но после ухода из жизни Алексея Балабанова в 2013 году все надежды свелись на нет.

«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте», - отметил Сухоруков.

Сергей Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года: он находился в составе съемочной группы. Сто пять человек пропали без вести при сходе ледника в районе Кармадонского ущелья. Именно там, по задумке Сергея Бодрова, должны были состояться съемки одной из сцен фильма «Связной».

Алексея Балабанова не стало в мае 2013 года. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Картина «Брат» вышла на экраны в 1997 году, а в 2000 году было снято продолжение – «Брат 2».