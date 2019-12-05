В Болгарии пообещали построить свою часть «Турецкого потока» к 2020 году

До конца 2020 года должен быть построен газопровод «Балканский поток», который прокладывается с максимально возможной скорость. Задержка со строительством была связана с необходимыми процедурами. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«В среднем пять километров в день идет строительство газопровода. Реализация проекта была задержана из-за проведения обязательных процедур», - сказал Бойко Борисов в интервью телеканалу BTV.

Премьер добавил, что Болгария является единственной альтернативой для российского газа. И на ее территории будет будет газораспределительный центр на Балканах, который согласован с Брюсселем и Вашингтоном.

«Надеюсь, что президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в следующем году и увидит нашу работу. К концу будущего года, надеюсь, газопровод заработает», - сказал премьер-министр Болгарии.

Ранее Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем сказал, что Болгария сознательно затягивает строительство газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Российский президент заявил, что в случае отказа болгарской стороны от реализации проекта, РФ сможет найти другие варианты поставок газа на юг Европы, пишет ТАСС.