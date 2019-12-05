В Бундестаге назвали фарсом высылку российских дипломатов

В Федеральном собрании Германии назвали фарсом высылку из страны двух сотрудников посольства РФ.

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии в Берлине. Это случилось на фоне заявлений Генпрокуратуры Германии о том, что у них есть достаточное количество фактических доказательств о причастности Москвы к убийству грузинского гражданина в Берлине в августе прошлого года.

В Бундестаге считают, что достоверных доказательств у этих подозрений нет. При этом момент для объявления о высылке дипломатов был выбран специально, чтобы создать негативный фон накануне нормандского саммита.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изучит все обвинения в свой адрес со стороны Германии. В Кремле предположения о причастности Москвы к убийству грузинского гражданина в Берлине назвали абсолютно беспочвенными.