Пермский аттракцион: ДТП с неуправляемой легковушкой попало на видео

В Перми появилась неуправляемая легковушка, которая без водителя кружила по дороге более трех минут. Происшествие, случившееся на Монастырской улице, сняли очевидцы из дома напротив. На кадрах видно, как по дороге кружит белый автомобиль. Двое обсуждают, что внутри машины никого нет. На заднем фоне слышно, как кричит мужчина и советует открыть дверь ключом.

Машина кружит по одной и той же траектории, проезжавшие мимо автомобили стараются не попасть под ее удар. Но одно авто она все-таки задевает. Все попытки окружающих остановить неуправляемую машину заканчиваются неудачей. Кто-то пытается заткнуть выхлопную трубу, чтобы она заглохла. Но это тоже ни к чему не приводит.

Через три минуты кругового аттракциона на улицу выбегает мужчина босиком и в нижнем белье. Судя по всему, это хозяин автомобиля. Несколько кругов он бегает за своим транспортным средством. Остановить неуправляемую машину ему удается только после того, как он разбивает стекло водительской двери.