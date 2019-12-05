Более 100 дел: полиция задержала торговавшую поддельными полисами КАСКО банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами КАСКО на территории Москвы и области. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как говорится в сообщении, криминальная организация состояла из структурных подразделений, где роли участников были четко распределены. При этом сообщники использовали специальные компьютерные программы.

Известно, что фигуранты действовали от имени одной из столичных компаний и имели доступ к клиентской базе данных: злоумышленники звонили гражданам и продавали им поддельные страховые полисы КАСКО под видом подлинных.

«Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает пять миллионов рублей», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МВД РФ.

В период с апреля 2018 года по август 2019 года сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов банды. В ходе обысков у фигурантов изъяли поддельные бланки страховых компаний, а также мобильные устройства, компьютеры и банковские карты.

Правоохранители также обнаружили списки пострадавших от действий мошенников. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.