Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Вызывает серьезные вопросы тот факт, как и по каким критериям сравнивали товары одной и той же марки, произведенные в разных странах. Заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский, комментируя действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Напомним, ФАС вынесла предупреждение производителям нескольких видов стиральных порошков, свойства и состав которых в России и за рубежом отличаются. При этом упор рекламирующих товаров делается на европейские стандарты качества.

По мнению Бобровского, предупреждение ФАС противоречит российскому законодательству, так как компании Henkel и Procter & Gamble «производят товары согласно требованиям законодательствам РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств».

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — заявил РБК Петр Бобровский.

Он добавил, что претензии ФАС о двойных стандартах наносит ущерб деловой репутации компаний, который развивают российское производство.