Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США назвали число пострадавших при стрельбе на военной базе на Гавайях

Наталия Майорова
07:13 05.12.2019
По данным базы ВМС США, три человека пострадали. Также известно об одном погибшем.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: aijaznm twiter

Американский военнослужащий открыл огонь на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Он ранил трех человек, после чего застрелился.

По данным заявления базы ВМС США, опубликованном в Twitter, злоумышленник открыл огонь по трем гражданским, которые выполняли работу для американского военного ведомства. Сообщается об одном погибшем.

Также известно, что злоумышленник служил в ВМС США. Что послужило мотивом для инцидента, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. База расположена недалеко от города Гонолулу. В связи с инцидентом доступ на территорию был временно закрыт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 22:11
Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией
Дата05.12.2019, 02:45
Горные стрелки ЦВО уничтожили «боевиков» в Тыве: кадры учений
Дата04.12.2019, 22:00
Россиянин Морозов взял золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:04 Армия
Видео
В Самаре военнослужащие сдали кровь для тяжелобольных пациентов
07:55 В стране и мире
Видео
Более 100 дел: полиция задержала торговавшую поддельными полисами КАСКО банду
07:37 В стране и мире
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС
07:17 В стране и мире
Видео
Пермский аттракцион: ДТП с неуправляемой легковушкой попало на видео
07:13 В стране и мире
Видео
В США назвали число пострадавших при стрельбе на военной базе на Гавайях
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пермский аттракцион: ДТП с неуправляемой легковушкой попало на видео
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
СМИ раскрыли тайну найденного в Южно-Китайском море «уранового стержня»
Видео
На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд
Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.