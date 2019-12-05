В США назвали число пострадавших при стрельбе на военной базе на Гавайях

Американский военнослужащий открыл огонь на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Он ранил трех человек, после чего застрелился.

По данным заявления базы ВМС США, опубликованном в Twitter, злоумышленник открыл огонь по трем гражданским, которые выполняли работу для американского военного ведомства. Сообщается об одном погибшем.

Также известно, что злоумышленник служил в ВМС США. Что послужило мотивом для инцидента, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. База расположена недалеко от города Гонолулу. В связи с инцидентом доступ на территорию был временно закрыт.