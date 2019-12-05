Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

В Российском союзе страховщиков (РСА) предупредили россиян о возможном росте стоимости полиса ОСАГО на 30%. Это может произойти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО - измененный аналогичный проект Министерства финансов РФ, который был отклонен в октябре, сообщает сайт газеты «Известия».

Новый законопроект предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения. Речь идет о превышении скорости более чем на 60 километров в час, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за пересечение двойной сплошной и проезд на красный сигнал светофора.

Как отметили в РСА, сейчас обсуждается вопрос исключения коэффициента мощности двигателя.

«Тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наибольшее увеличения базового тарифа придется на регионы-миллионики, где уже есть высокий территориальный тариф: в Москве, Перми, Челябинске и Казани. Там базовая ставка вырастет вдвое. А вот в Подмосковье и Санкт-Петербурге, например, в 1,7 и 1,8 раза соответственно. Данные изменение аргументируются якобы повышенной аварийностью по сравнению с другими регионами.