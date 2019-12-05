На Крымском мосту появилось граффити с котом

На Крымском мосту появилось граффити: на одной из опор неизвестный художник изобразил строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота.

Рисунок смогут увидеть не только проплывающие под арками моста экипажи судов, но также пассажиры поездов. Составы уже в конце декабря пойдут на полуостров.

Жители Керчи считают, что таким образом автор увековечил знаменитого кота Мостика, которого нашли и приютили рабочие. Он прославился и стал символом большой стройки.

Более того, у Мостика есть даже аккаунт в Instagram, на который подписано более 50 тысяч человек. Несколько дней всеобщий любимец отметил свой четвертый день рождения.