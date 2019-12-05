На Крымском мосту появилось граффити с котом
Рисунок смогут увидеть не только проплывающие под арками моста экипажи судов, но также пассажиры поездов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: mikhailkrimchanin, instagram
На Крымском мосту появилось граффити: на одной из опор неизвестный художник изобразил строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота.
Рисунок смогут увидеть не только проплывающие под арками моста экипажи судов, но также пассажиры поездов. Составы уже в конце декабря пойдут на полуостров.
Жители Керчи считают, что таким образом автор увековечил знаменитого кота Мостика, которого нашли и приютили рабочие. Он прославился и стал символом большой стройки.
Более того, у Мостика есть даже аккаунт в Instagram, на который подписано более 50 тысяч человек. Несколько дней всеобщий любимец отметил свой четвертый день рождения.