В Белом доме дали оценку слушаниям по импичменту

Первый день слушаний по импичменту был «плохим днем для демократов». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. В комитете палаты представителей по судебным вопросам три профессора высказали свое мнение по доказательной базе оснований для импичмента.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя Джеррольда Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», - приводит слова Гришэм РИА Новости.

Ранее в конгрессе США был опубликован 300-страничный доклад об итогах расследования дела об импичменте Дональду Трампу. Американского президента обвинили в подстрекательстве украинских властей во вмешательство в выборы США. После этого работа над докладом из комитета по разведке перешла в юридический отдел палаты представителей.