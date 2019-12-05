Волонтеры года: в Сочи наградили самых отличившихся добровольцев

В Сочи прошел форум волонтеров, на котором наградили особо отличившихся добровольцев. Некоторые из них совершили поистине геройские поступки.

Житель одного из северных поселков, окруженного тайгой, Коля Салиндер, спас пастуха, который начал тонуть в реке. Инцидент произошел, когда Коля собирал стадо, принадлежащее его семье. Пастух решил пересечь реку на снегоходе, но тот заглох в самый неподходящий момент.

«У меня лежал аркан, я собрал его и кинул, но его уже начало уносить на широкую сторону реки. Он паниковал и кричал. Сперва я его один тянул, потом мне помогли и мы его вытянули», - рассказал мальчик.

В 14 лет Салиндер получил медаль «За мужество и отвагу». Сейчас, спустя два года, победил в конкурсе «Доброволец России - 2019».

Еще одной победительницей стала девушка Айшат Нажмудинова. Она спасла 11 человек из горящего дома, хотя сама и пострадала при этом.

На форуме представлены десятки волонтерских направлений, среди которых социальное, культурное и спортивное. В Сочи на мероприятие съехались семь тысяч добровольцев со всей страны и мира.

Каждый день на площадке форума награждают лауреатов конкурса «Доброволец России - 2019». В 2019 году было подано более 28 тысяч заявок, что практически в два раза больше, чем в прошлом. Около 80% из них - от женщин.

Форум добровольцев проходит уже пятый год подряд, получив в 2018 году статус международного. Именно в Сочи родилось российское организованное волонтерское движение.