Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом

Главы трех украинских партий призвали граждан выйти на акцию в поддержку единства Украины на майдан Незалежности (площадь Независимости). Обращение к украинцам подписали Петр Порошенко (партия «Европейской солидарности»), Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Святослав Вакарчук («Голос»).

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать», - говорится в сообщении, опубликованном депутатом от «Европейской солидарности» Андреем Парубием.

По мнению украинских политиков, компромиссы недопустимы. «Красной линией» они также назвали выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Между тем, в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского на саммите в Париже. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она обязательно состоится, хотя формат встречи еще не определен.