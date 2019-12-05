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Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом

Егор Левин
06:03 05.12.2019
Украинские политики обратились к гражданам Украины с призывом не допустить пересечения определенных «красных линий» правительством страны.
Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом
© Фото: Petro Poroshenko, Jaap Arriens, Danil Shamkin, Globallookpress

Главы трех украинских партий призвали граждан выйти на акцию в поддержку единства Украины на майдан Незалежности (площадь Независимости). Обращение к украинцам подписали Петр Порошенко (партия «Европейской солидарности»), Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Святослав Вакарчук («Голос»).

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать», - говорится в сообщении, опубликованном депутатом от «Европейской солидарности» Андреем Парубием.

По мнению украинских политиков, компромиссы недопустимы. «Красной линией» они также назвали выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Между тем, в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского на саммите в Париже. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она обязательно состоится, хотя формат встречи еще не определен.

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