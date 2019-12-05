Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодние праздники

За восемь дней новогодних праздников россияне планируют потратить в среднем по 18 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем в тот же период прошлого года.

Москвичи запланировали траты на еще большую сумму – 21 тысяча рублей.

Со своими расходами, как отмечается в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости, определились 38% респондентов.

Опрос, в котором приняли участие 5 тысяч экономически активных граждан старше 18 лет, проводился в 681 населенном пункте России с 27 по 30 ноября.