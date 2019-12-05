«Черный четверг»: во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы

Во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство. Этот день жители уже назвали «черным четвергом» Пятой республики.

С утра во многих городах страны практически парализовано движение общественного транспорта, закрыты аэропорты и вокзалы. Из-за акции протеста учителей закрыты две трети школ. В демонстрациях участвуют энергетики, врачи, сотрудники судов и даже часть полицейских.

По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В стране усилены меры безопасности из-за возможных беспорядков.

Причиной массовой забастовки стала пенсионная реформа Эммануэля Макрона, согласно которой полноценные выплаты граждане страны будут получать только после того, как отработают еще 2 года после выхода на заслуженный отдых.

В российском посольстве попросили туристов быть внимательнее, заранее планировать свое передвижение по Франции и избегать мест проведения протестных акций.