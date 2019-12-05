СМИ: вооруженный мужчина устроил стрельбу на верфи в Перл-Харборе

Военно-воздушные силы США сообщили о нападении неопознанного вооруженного мужчины на военно-морскую верфь в Перл-Харборе на Гавайях.

Как сообщается в официальном Twitter военно-воздушной базы Перл-Харбор – Хикам, доступ в зону инцидента был сразу же закрыт.

По предварительным данным, на настоящий момент времени в результате действий стрелка один человек погиб и трое ранены, один из них находится в тяжелом состоянии. Сам нападавший покончил с собой.