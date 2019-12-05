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«Орлан» в небе: российско-турецкие патрули в Сирии усилили БПЛА и боевыми вертолетами

Егор Левин
Павел Ремнев
05:00 05.12.2019
Колонна совершила проезд по городу, что обычно является редкостью, так как маршруты патрулирования всегда прокладываются в обход населенных пунктов, чтобы не создавать пробок.
«Орлан» в небе: российско-турецкие патрули в Сирии усилили БПЛА и боевыми вертолетами
© Фото: ТРК "Звезда"

Совместные патрули России и Турции на севере Сирии получили усиление в виде боевых вертолетов Воздушно - космических сил РФ. Под их прикрытием колонны бронеавтомобилей встретились у населенного пункта Гариб неподалеку от сирийско-турецкой границы.

Российские и турецкие военнослужащие прошли весь маршрут за два часа. 50-километровый маршрут пролегал через несколько населенных пунктов. Перед началом патрулирования его проверила инженерная служба. Задача была успешно выполнена без происшествий.

Также за окрестностями наблюдал БПЛА «Орлан - 10». Всего в составе патруля оказалось восемь единиц техники, среди которых бронемобили «Тигр» и «Тайфун» российской военной полиции и «Kirpi» турецкой пограничной службы. Данное патрулирование стало уже 13-м по счету.

На этот раз колонна совершила проезд по городу, что обычно является редкостью, так как маршруты патрулирования всегда прокладываются в обход населенных пунктов, чтобы не создавать пробок. Главная задача военнослужащих – убедиться, что курдские отряды самообороны отошли от границы на положенное расстояние.

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