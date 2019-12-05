В Донбасс отправилась колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей

Автомобили МЧС России с 94-партией гуманитарного груза направляются к российско-украинской границе, сообщили в министерстве. Там колонна разделится на две части: одни поедут в Донецк, другие - в Луганск.

«Колонна доставит жителям Донбасса более 380 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы», - сообщил старший колонны Виктор Кривопустов.

Гуманитарную помощь МЧС России доставляет жителям Донбасса с августа 2014 года. Предыдущая автоколонна 28 ноября 2019 года привезла в Донецк и Луганск более 580 тонн груза – медикаменты и детские продуктовые наборы.