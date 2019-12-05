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В КНДР торжественно открыли новый «город - утопию»

Егор Левин
04:19 05.12.2019
Лидер Северной Кореи перерезал символическую красную ленту под залпы салюта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Северной Корее появился, как его окрестили в СМИ, «город - утопия». Город мечты Самджиен открыл лидер КНДР Ким Чен Ын под залпы праздничного салюта, перерезав символическую красную ленту.

По одной из версий, он лично следил за всем процессом строительства масштабного проекта, запущенного два года назад. За это время строители возвели более 450 зданий, среди которых и жилые дома, и магазины, и больницы, фабрики, стадион и даже горнолыжная трасса.

Все постройки в Самджиене выполнены в светлых кремовых тонах, а в центре города установлен памятник бывшему лидеру КНДР Ким Чен Иру. По одной из версий, он был рожден неподалеку от этих мест. Однако, данная версия расходится с данными о том, что он родился в Хабаровском крае.

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