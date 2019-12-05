Не выходи из номера: россиянам рассказали, в каких странах опасно покидать отели

Страны Латинской Америки, куда зимой так любят ездить россияне, могут оказаться совсем не похожи на то, что изображено на красивой рекламной картинке, уверена эксперт по туризму Елена Шпиз.

Она рассказала радио Sputnik, что красивый интерьер существует только на территории дорогих отелей, а за их пределами, как правило, процветают нищета и криминал.

По словам Шпиз, люди летят, например, в Мексику, Бразилию и Венесуэлу на свой страх и риск. Несмотря на роскошную природу, жаркую погоду и теплое море, туристам всегда следует быть начеку и не покидать территорию отелей. Для местных жителей более богатые туристы могут оказаться дополнительным раздражителем.

Ярким примером является Рио-де-Жанейро, где во время Олимпиады в 2016 году на улицах грабили и туристов, и спортсменов.

Если выйти за территорию отеля все-таки хочется, то эксперт по туризму советует вести себя скромнее, не провоцировать местное население, не сорить деньгами и не блистать золотыми украшениями.