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Борьба за влияние: в США намерены оградить Европу от российской энергетики

Ивана Живкович
03:07 05.12.2019
Остановить строительство «Северного потока-2» Вашингтону, скорее всего, уже не удастся, считает сенатор Крис Мерфи.
Борьба за влияние: в США намерены оградить Европу от российской энергетики
© Фото: White House, globallookpress

Сенат США в ближайшее время намерен принять законопроект, который нацелен на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе. Об этом, выступая на конференции в Вашингтоне, заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Он отметил, что документ уже был одобрен палатой представителей. По словам Мерфи, законопроект предполагает установление нового финансового механизма, который будет продвигать энергетическую независимость Восточной Европы. На эту схему, как отметил сенатор, будет выделен 1 миллиард долларов.

Кроме того, Мерфи заявил, что остановить строительство «Северного потока-2», учитывая насколько далеко оно продвинулось, США, скорее всего, уже не смогут.

Во вторник, 3 декабря, в Госдепартаменте США заявили, что им удалось дипломатическими мерами замедлить возведение газопровода. Но, как отметил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, не исключено, что для полной остановки проекта будут задействованы санкции.

Немецкая газета Bild ранее сообщала, что в Вашингтоне могут ввести ограничительные меры против иностранных компаний, участвующих в возведении трубопровода. Положение о санкциях планируют включить в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Из-за этого, как считают в Вашингтоне, строительство газопровода может оказаться под угрозой.

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