СМИ: США могут направить на Ближний Восток еще 14 тысяч солдат и военные корабли

Соединенные Штаты планируют разместить на Ближнем Востоке дополнительные силы с целью противостояния Ирану. Речь идет о 14 тысячах военнослужащих, десятках кораблей и о военной технике. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, президент США Дональд Трамп примет решение об усилении военного присутствия в декабре. Переброска военнослужащих и техники, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, связана с тем, что в Вашингтоне опасаются реакции Тегерана, в отношении которого были введены односторонние санкции.

Впрочем, как пишет WSJ, Трамп может ограничиться и меньшим числом солдат и боевой техники.

Некоторые американские чиновники выступают против этой инициативы, которая, по их мнению, может еще сильнее спровоцировать Иран.

В среду, 4 декабря, президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран в течение часа готов пойти на переговоры с Вашингтоном, если тот отменит санкции. Иранский лидер сообщил, что в последние два года давление было особенно сильным.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 8 мая 2018 года Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе и ввел против Ирана санкции.