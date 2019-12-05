СМИ: США задержали в Оманском заливе иранский корабль с оружием

Корабль ВМС США захватил в Оманском заливе иранский корабль, предположительно перевозивший запчасти для управляемых ракет, которые могли предназначаться для повстанцев-хуситов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника, захват произошел во время патрулирования эскадренным миноносцем ВМС США Forrest Sherman района Красного моря. Моряки заметили баркас без каких бы то ни было опознавательных знаков и решили проверит его. Членов экипажа баркаса высадили, арестовали и передали йеменской береговой охране. При досмотре судна на нем обнаружили части ракет иранского производства.

Напомним, резолюция США запрещает поставки оружия хуситам. Ранее в Саудовской Аравии заявили, что во время военных действий они выпустили 226 баллистических ракет и более 70 тысяч снарядов.