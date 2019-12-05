Под завалами дети: в Польше из-за взрыва газа рухнул жилой дом
По информации СМИ, в здании проживали 8 человек.
© Видео: Łukasz Klimaniec, twitter © Фото: Łukasz Klimaniec, twitter
В трехэтажном доме на горнолыжном курорте Щирке, расположенном на юге Польши, прогремел взрыв газа. В результате здание рухнуло.
По информации местных СМИ, в доме проживали 8 человек, в числе которых были и дети. Были ли они в момент взрыва в здании, пока не известно.
В настоящее время спасатели пытаются справиться с огнем. На месте работают 20 пожарных бригад.
По информации агентства Fakt 24, для поиска людей задействованы специально обученные собаки.
Из-за взрыва прекращено газоснабжение части города.