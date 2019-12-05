Юридическое противостояние: Бутина готовит ответ США

Гражданка России Мария Бутина, ранее осужденная в США и отбывшая там наказание в виде 18-месячного заключения под стражу, собирается дать Вашингтону юридический ответ. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

«Просто так я этого не оставлю. Я постараюсь дать «наш ответ Чемберлену» в ближайшее время», - заявила Бутина.

Она отметила, что въезд в США ей запрещен в течение ближайших 10 лет, поэтому свои поездки она ограничит только территорией России. Бутина сообщила, что собирается вернуться на родной Алтай.

Мария Бутина была задержана в Штатах летом 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюрьмы. По мнению американской стороны, женщина якобы работала в стране в качестве незарегистрированного иностранного агента. Чтобы избежать многолетнего тюремного заключения, Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. В конце октября 2019 года ее депортировали в Россию.