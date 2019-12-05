Суд заочно арестовал еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве

Басманный суд Москвы заочно арестовал 34-летнего гражданина Украины Романа Рагозина за нападение посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Мужчина объявлен в международный розыск, сообщается на сайте ГСУ СК России.

«Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», - уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 6 марта 2016 года Рагозин вместе с другими лицами напал на здание российского посольства в Киеве. В результате этого был нарушен порядок работы диппредставительства, а имуществу – нанесен значительный ущерб.

В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее по этому делу заочно были арестованы граждане Украины Владимир Кошовенко и Ирма Крат. Они также находятся в международном розыске.