Военная полиция РФ в Сирии зафиксировала 42 обстрела за сутки

Российская военная полиция за сутки зафиксировала 42 обстрела боевиками населенных пунктов Сирии. Об этом заявил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Подразделения военной полиции проводят патрулирования по одному маршруту в провинции Хасека, по трем – в провинции Алеппо. Кроме того, ведется патрулирование с воздуха.

На территории Идлибской зоны деэскалации, подчеркнул Боренков, продолжает нарушаться режим прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелам подверглись более двух десятков населенных пунктов.