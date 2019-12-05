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Военная полиция РФ в Сирии зафиксировала 42 обстрела за сутки

Анна Касаткина
22:57 05.12.2019
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в САР.
Военная полиция РФ в Сирии зафиксировала 42 обстрела за сутки
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Российская военная полиция за сутки зафиксировала 42 обстрела боевиками населенных пунктов Сирии. Об этом заявил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Подразделения военной полиции проводят патрулирования по одному маршруту в провинции Хасека, по трем – в провинции Алеппо. Кроме того, ведется патрулирование с воздуха.

На территории Идлибской зоны деэскалации, подчеркнул Боренков, продолжает нарушаться режим прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелам подверглись более двух десятков населенных пунктов.

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