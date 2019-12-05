Грузовой корабль Cargo Dragon успешно вывели на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг, 5 декабря, успешно вывела на земную орбиту грузовой космический корабль Cargo Dragon. Трансляцию в своем Twitter вела американская корпорация SpaceX.

После выхода на орбиту на корабле раскрылись солнечные панели, которые будут обеспечивать его необходимой энергией.

Cargo Dragon доставит на борт Международной космической станции около 2,5 тонн груза.

В ноябре этого года SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории: на борту ракеты-носителя находились 60 спутников Starlink для обеспечения связи.