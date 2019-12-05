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Историка Соколова поместили в психиатрическую лечебницу

Анна Касаткина
22:13 05.12.2019
В ближайшее время экс-доцент СПбГУ пройдет экспертизу.
Историка Соколова поместили в психиатрическую лечебницу
© Фото: СПБГУ

Подозреваемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Соколов покинул «Кошкин дом» (здание СИЗО-2) Бутырской тюрьмы, так как ему предстоит пройти экспертизу, уточнил он. Адвокат узнал об этом, когда находился в бюро пропусков изолятора.

«В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», - сказал Почуев.

Он также добавил, что подал жалобу надзирающему прокурору, так как, по его словам, имело место нарушение прав Соколова на общение с адвокатом, сообщает ТАСС.

Профессора Соколова 9 ноября выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге прохожие. В его рюкзаке обнаружили кисти рук аспирантки Анастасии Ещенко, которая, как позже выяснилось, проживала с ним в одной квартире, и оружие. По версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю девушку 7 ноября, а затем пытался избавиться от ее останков.

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