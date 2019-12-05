Две трети американцев отказались спонсировать НАТО

Только около трети граждан США согласны, чтобы их страна стала главным спонсором НАТО.

«Лишь 35% тех, кто, вероятно, придет на выборы в США, считают, что Америка должна давать НАТО больше денег, чем любая другая страна», - сообщается в тексте проведенного компанией Rasmussen социологического опроса.

Напомним, платежи Соединенных Штатов составляют на данный момент 22% всего бюджета Альянса, который равен 2,5 миллиардам долларов. Американский лидер Дональд Трамп считает при этом, что все страны участники обязаны платить равные доли. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп также назвал оскорбительными слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По мнению главы США, заявление Макрона не соответствует действительности.