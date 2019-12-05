В ледяном плену: жители Иркутской области остались без отопления в 30-градусный мороз

В Иркутской области тысячи людей замерзают в своих квартирах. Батареи ледяные, а на улице минус 30 градусов по Цельсию. В домах температура чуть больше плюс 10 и это при том, что работают электронагреватели. Причина - многочисленные аварии: трубы не выдерживают сильных морозов.

Жительница поселка Рудногорск Клавдия Федорова едва не сгорела в собственном доме. Минувшей ночью, когда она с супругом и трое их детей уже спали, из-за перенапряжения сети одна из розеток задымилась. От несчастного случая уберегли неравнодушные соседи, которые позвонили родственникам.

«Прибежала сестра утром начала в двери колотить, ну можно сказать ногами вышибать, мы открыли ей дверь, ничего понять не можем вся квартира в дыму», - вспоминает женщина.

Пожар едва не начался из-за постоянной работы электронагревателя. Три дня назад в Рудногорске из-за нескольких прорывов подряд без отопления остался весь поселок, а это около трех с половиной тысяч жителей.

Такая же ситуация и во всех объектах социальной инфраструктуры. Школы и детские сады опустели. А вот больницы наоборот - переполнены. У большинства осложнения после простуды.

Чтобы отыскать все утечки коммунальщикам понадобилось два дня: ветхая тепломагистраль, которую проложили еще в 1975 году, находится на четырехметровой глубине. Сейчас все дыры уже залатали, но энергетики работу не прекращают.

«Сейчас приступаем к работе: два звена готовы. Будут порядка 180 метров участок делать, вместо вот этого аварийного, где могут быть еще подобные порывы», - рассказал директор ресурсоснабжающей организации Владимир Кулеш.

В настоящий момент отопление потихоньку начинает возвращаться в дома, однако пока батареи едва теплые. Большинство жителей опасается, что когда систему запустят на полную мощь, аварийные ситуации могут повториться.