В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин проведет в Париже встречи с лидерами «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин «так или иначе» встретится с главами Украины, Франции и Германии в двустороннем порядке.

«Это очень ценно», - отметил Песков.

Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Ранее Песков уже говорил о том, что в эти дни Путин впервые пообщается с украинским лидером Владимиром Зеленским с глазу на глаз.