В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами «нормандской четверки»
Российский лидер встретится с главами Украины, Франции и Германии в двустороннем порядке.
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Президент России Владимир Путин проведет в Париже встречи с лидерами «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин «так или иначе» встретится с главами Украины, Франции и Германии в двустороннем порядке.
«Это очень ценно», - отметил Песков.
Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Ранее Песков уже говорил о том, что в эти дни Путин впервые пообщается с украинским лидером Владимиром Зеленским с глазу на глаз.