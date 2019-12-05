«Пытаются навесить ярлык киберпреступника»: в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США

В посольстве России в США дали оценку действия Штатов, которые сегодня под предлогом «борьбы с киберугрозами» внесли в санкционные списки несколько компаний и граждан РФ. По словам посла Анатолия Антонова, подобная практика стала нормой для зарубежных партнеров.

Вместе с тем американская сторона попыталась связать «хакерские группировки» с правительством России без какой-либо почвы для подобных утверждений, подчеркнул дипломат. Никаких доказательств этому представлено не было.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию ярлык киберпреступника. Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», - отметил Антонов.

Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, работающих в сфере кибербезопасности, а также против 17 человек, включая россиян и граждан Украины. За день до этого власти США обвинили граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением.